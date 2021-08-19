Локализацию ЦУР на региональном уровне обсудят сегодня на конференции в Могилевском районе
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Региональная конференция пройдет в деревне Солтановка на базе комплекса «ГринХилл» 19 августа.
Участники встречи обсудят начало реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года, рассмотрят опыт локализации целей устойчивого развития на местном уровне на примере 4 районов области, разрабатывающих местные Стратегии устойчивого развития.
В рамках конференции состоится выставка «Думай глобально – действуй локально», где презентуют конкурсные инициативы и лучшие проекты Могилевской области.
По материалам www.pniva.by
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