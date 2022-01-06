Лобовое столкновение на встречной полосе. Пострадало 3 человека

5 января около 09:50 водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь на 13 км а/д «Кледневичи-Старое Прибужье» Дрибинского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные условия, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «MG ZT CDTI 135». В результате ДТП пострадало 3 человека: водитель автомобиля «Volkswagen Golf», а также 2 его пассажира – 49-летняя женщина и 2-летний ребенок. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу, по факту ДТП проводится проверка.

Стоит отметить, что малолетний ребенок перевозился в специальном детском автокресле, что спасло его от серьезных травм.

Уважаемые водители! Учитывайте погодные условия при выборе скорости и стиля вождения в зимний период. Помните, что от ваших действий зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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