Лобовое столкновение, госпитализация пострадавших и перекрытие дороги на Советской
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Вечером, 18 января, результатом неудачного обгона стало лобовое столкновение SEAT Leon и Volkswagen Polo.
В результате столкновения были серьезно повреждены передние части машин. Есть пострадавшие.
На месте работали сотрудники ГАИ.
Фото "Дороги Бобруйска"
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