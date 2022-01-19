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Происшествия

Лобовое столкновение, госпитализация пострадавших и перекрытие дороги на Советской

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Лобовое столкновение, госпитализация пострадавших и перекрытие дороги на Советской

Вечером, 18 января, результатом неудачного обгона стало лобовое столкновение SEAT Leon и Volkswagen Polo.

В результате столкновения были серьезно повреждены передние части машин. Есть пострадавшие.

На месте работали сотрудники ГАИ.

 

Фото "Дороги Бобруйска"

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