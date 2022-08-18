Льняное масло. Польза для кожи лица и волос

Если вы принимаете ежедневно льняное масло вместе с едой, то этого уже достаточно для улучшения общего состояния не только вашего организма, но и кожи, и волос. Применение льняного масла для кожи позволяет увлажнить ее, смягчить и омолодить как сухую, так и увядающую с мелкими морщинками кожу.

Оно эффективно устраняет раздражения и воспаления чувствительной кожи. Делает кожу эластичной и упругой и даже разглаживает мелкие морщинки.

Льняное масло для лица

Употребление льняного масла (или омолаживающей смеси на основе льняного масла) очень полезно для кожи лица и тела. Клетки кожи омолаживаются, она становится гладкой, мягкой, бархатистой. Использование масла в домашних масках в холодный период поможет защитить ее от воздействия погодных условий.

Льняное масло используют самостоятельно или добавляют в любые натуральные продукты. Маски обычно наносят на чистое лицо на 15-20 минут, а затем удаляют теплой водой. Приготовленные кремы или лосьоны, маски с льняным маслом сберегают в холодильнике не дольше 2-3 недель. Перед использованием маски в смесь можно добавлять 2 капли любимого эфирного масла либо эфирного масла с теми свойствами, которые вы хотите усилить.

Не разбавленное льняное масло без всяких добавок используют для питания сухой, шелушащейся кожи и смазывания воспаленных, раздраженных участков лица, кроме области под глазами.

Маски накладываются на очищенную кожу. Поэтому вначале рассмотрим, как делать очищающие скрабы-маски (пилинги) с применением масла льна и эфирных масел.

Протрите кожу любым тоником, можно использовать готовую розовую воду или сделать самому из лепестков роз или эфирного розового масла.

Выберите основу для скраба. Это может быть овсяная мука или хлопья, рисовая мука, кофейная гуща после выпитого кофе или любое промышленное очищающее молочко без химических составляющих. Взять 1 ст.л. любой основы.

К основе добавить 1 ст. л. льняного растительного масла и по 1 капле эфирных масел лаванды, корицы, гвоздики и чабреца.

Хорошо все смешайте. Нанесите на 5 минут на кожу лица, при этом растирая маску легкими движениями по кругу. Умойтесь, лицо промокните салфеткой, затем протрите тоником.

И после этого нанесите стягивающую или питающую поры маску.

Внимание! Лицо после пилинг-маски будет покрасневшим, потому что ее состав вызывает разогрев кожи. Это нормально. Такая чистка проводится 1 раз в неделю для жирной и проблемной кожи, а для сухой и нормальной – при необходимости, но не чаще 1 раза за две недели.

Маски с льняным маслом

Нормальная кожа чаще всего в юном возрасте. Она не требует особого ухода. Нормальную кожу нужно очищать утром и вечером соответствующим тоником. После душа увлажнять и при необходимости делать питательные маски.

Для нормальной кожи используют те же маски, что и для сухой.

С возрастом – чаще к 40 годам, а бывает и раньше кожа теряет свой водно-жировой баланс и у многих становиться сухой.

Сухая кожа. Питательная маска

Растопить мед (1ч.л.), добавить 1 растертый желток, затем влить 1 ч. л. льняного масла и все перемешать. Наложить на кожу на 15 минут, удалить теплой водой.

Весной для сухой, комбинированной и утомленной кожи можно приготовить витаминную маску со свежими листьями крапивы. Листья крапивы промыть горячей водой, обсушить в полотенце, затем перемолоть в блендере. Смешать в соотношении 2:1 (на 2 ст. л. зеленой массы – 1 ст. л. масла льна). Нанести на чистую кожу. Через 20 минут смыть теплой кипяченой водой.

Сухая и увядающая кожа. Смягчающая маска

Растереть 1 ст. ложку свежего, лучше домашнего творога с 2 ст. ложками подогретого молока добавить 1 ст. ложку масла льняного семени. Все перемешать, наложить на очищенную кожу на 15-20 минут, снять тампоном с теплой водой.

В маски на основе льняного масла можно добавлять по 1-2 капли от одного до 5 эфирных масел, таких как лаванда, роза, розовое дерево, тубероза, пальмароза, сандал, ромашка, герань, иланг-иланг, пачули, апельсин.

А летом не забывайте использовать фруктовые и ягодные маски. Такие маски смягчают, тонизируют, снимают усталость и возвращают свежий цвет лица.

Жирная кожа – результат нарушения работы сальных желез и чаще всего встречается в возрасте от 14 до 24 лет. В масках для жирной кожи вместо яичного желтка используется яичный белок.

Маска для жирной кожи

Белок 1 яйца взбить в белую массу, добавить по 1 ст. л. сметаны и творога, все перемешать и добавить еще 1 десертную ложку льняного масла.

Все перемешать и наложить на очищенную кожу, смыть через 15 минут чистой прохладной водой без мыла.

Эфирные масла, подходящие для жирной кожи: апельсин, лимон, грейпфрут, розмарин, мандарин, лемонграсс, бергамот, чайное дерево, мята, пихта, мелисса.

Льняное масло для волос

Особенно полезно масло льна для сухих и постоянно окрашиваемых волос. Втирание масла льна с яичным желтком или без него в кожу головы всего лишь на 15-20 минут до мытья волос улучшит их структуру, сделает их пышными и блестящими. Но результата можно ожидать через 1-2 месяца постоянных процедур, все зависит от состояния ваших волос.

Для усиления оздоровительного эффекта можно использовать в одинаковых пропорциях три самых лучших масла для ухода за волосами: льняное, касторовое и репейное. Подогретую на водяной бане смесь масел втирают в кожу головы, укутывают полотенцем на час. Затем смывают привычными моющими средствами.

Льняное масло восстанавливает структуру волос от корней до секущихся кончиков, заживляет ранки, способствует росту волос, устраняет перхоть.

Маска для улучшения роста волос

Растопить 1 ст. л меда (на водяной бане), добавить к нему 2 ст. л. масла льна и 2 ст. л. измельченного лука, все хорошо перемешать. Для нейтрализации лукового запаха можно добавить 1-2 капли любимого эфирного масла (напр., 1-2 капли иланг-иланга или гераниевого) и втирать в кожу головы, укутать и держать 30 минут. Смыть шампунем.

Витаминная маска для жирных волос

Растереть 1 яичный желток с 1 ст. л. льняного и облепихового масла, затем добавить настойку элеутерококка (1 ч. л) и все перемешать. Вотрите в корни волос, укутайте и держите 1 час. Затем смойте шампунем.

Эту же маску можно использовать как витаминную для сухих и нормальных волос, если исключить из состава настойку элеутерококка. Обычно такие настойки готовят на спирту, а он сушит кожу.

Маски с льняным маслом для рук

Руки ежедневно страдают от воздействия различных моющих и чистящих средств, а так же других домашних работ, что часто сказывается на их внешнем виде и состоянии кожи. Так вот льняное масло может помочь сделать руки мягкими и гладкими, без зазубрин и трещин.

При шелушении кожи на руках используйте такой рецепт:

1 яичный желток

1 ст. л. масла льна

1 ч. л. разогретого до жидкого состояния меда

1 ч. л. сока лимона или 2-4 капли лимонного эфирного масла.

Все перемешать. Руки вымыть в теплой воде, оставшейся от вареного картофеля. Смазать кожу рук вечером, надеть перчатки и оставить до утра. Эффект просто замечательный!

Для загрубевшей кожи рук можно делать массаж рук льняным маслом. Оно действует лучше, чем крем для рук.

Для очень сухой кожи рук эффективна такая маска:

1 желток

1 капсула токоферола (витамина Е)

1 ч. л. льняного масла.

Все перемешать. Кисти рук распарить, вытереть, втереть маску в кожу, надеть перчатки на 30-40 минут. Смыть теплой водой.

Если осталось немного смеси, то ее можно использовать и для сухой кожи лица. Маска улучшит цвет лица, излечит от угревой сыпи, разгладит морщинки.

По материалам stiralkovich.ru.