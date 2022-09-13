«Людям, которые ставили интересы государства выше личных». Лукашенко вручил госнаграды

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства, который отмечается 17 сентября, вручил государственные награды деятелям различных сфер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чествуем белорусов, которые своими талантом, трудолюбием достигли больших высот в производственной и творческой деятельности, в служении Родине и своему народу, - отметил глава государства. - В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира".

"Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда. Людям, которые всегда ставили интересы государства выше личных. Таким, как вы", - подчеркнул белорусский лидер.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Александр Лукашенко отметил, что они шли к своим заслуженным государственным наградам - орденам, медалям, почетным званиям, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда честно и достойно. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь.

"Всех вас объединяет одна судьба - судьба нашей Беларуси, славную летопись которой мы с вами продолжаем", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в его глазах каждая история заслуживает отдельного рассказа, отдельных слов благодарности. Но не все, к сожалению, можно озвучить.

Глава государства поздравил всех с наступающим праздником - Днем народного единства - и пожелал, чтобы заслуженные награды и звания стали очередной ступенькой к новым профессиональным и творческим победам в их жизни.

Ордена Отечества II степени удостоен генеральный директор государственного производственного объединения "Белоруснефть" - генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Орденом Отечества III степени награждены Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации (2018 - 2022 годы) Владимир Семашко, председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Ордена Трудовой Славы удостоены два представителя Минского тракторного завода - электрогазосварщик Святослав Ветерец, оператор сталелитейного цеха Андрей Свиридов, а также директор унитарного аграрного предприятия "Молодово-Агро" Ивановского района Степан Халько.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский.

Ордена Почета удостоены генеральный директор ОАО "Мостовдрев" Сергей Ососов, начальник Борисовского цеха открытого акционерного общества "Белвторчермет" Николай Дакуко, мастер Витебского цеха производственного унитарного предприятия " Витебсквторчермет" Юрий Росляков.

Медаль "За спасенную жизнь" вручена ученику Мокранской средней школы Малоритского района Богдану Шелегу.

Представители различных сфер также удостоены медалей "За трудовые заслуги", Франциска Скорины, отмечены почетными званиями в сфере культуры и искусства, образования, строительной отрасли и архитектуры, спорта.

Народной артисткой Беларуси стала артист-вокалист, ведущий мастер сцены заслуженного коллектива "Белорусский государственный академический музыкальный театр" Маргарита Александрович.