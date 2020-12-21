«Люди с черными душами». В Бобруйске школьникам показали документальный фильм о войне

21 декабря в кинотеатре «Товарищ» состоялся показ документального фильма «Люди с черными душами». Мероприятие проводилось в рамках гражданско-патриотического воспитания. Киноурок истории организовали для учеников школы №27 и гимназии №3.

Вместе с ребятами документальную ленту посмотрел Александр ВИНОГРАДОВ, подполковник в отставке, председатель Совета Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз офицеров». Он прокомментировал:

– Тяжело было смотреть. Казалось бы, это все далеко и так давно было. Я смотрел с содроганием сердца, потому что застал советские годы и знаю, насколько тогда было тяжело.

Сейчас западные специалисты всячески пытаются «перекроить» итоги Второй мировой войны и приписать все заслуги себе. Честно говоря, обидно. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши отцы, деды эту победу завоевали, и мы благодарны им.

Наша с вами сила – в наших корнях, а корни эти – наши родители, деды, бабушки, в них наша сила. Если нас оторвут от них, мы с вами просто пропадем. Любите и берегите пап, мам, бабушек и дедушек. Мы обязаны знать свою историю, уважать стариков. Должны уступать им место в общественном транспорте. Это может показаться мелочью, но с этого все начинается.

– Фильм очень хороший. То, что было сделано во Второй мировой войне по отношению к белорусам, безусловно, нехорошо. Те действия были манипуляцией по отношению к нашим гражданам. То, что было сделано в то время по отношению к нашей стране, абсолютно неприемлемо. Это были очень страшные времена. Посмотрев эту картину и сравнив с той, что сейчас происходит на улицах, можно заметить схожесть: действительно, сегодняшние события перехватываются оттуда, просто изменились методы. Сегодня в деструктивных телеграм-каналах мы наблюдаем грамотную манипуляцию народом, – сказала Марина БОГДАНОВА, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №27.