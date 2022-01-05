Люди большого сердца. Как проходят будни социального работника?

5 января отмечается День работников социальной защиты. В зоне их внимания многодетные семьи, инвалиды, ветераны, одинокие и пожилые граждане. Их задача – помочь каждому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для этого в стране созданы территориальные центры социального обслуживания населения. Кроме того, в нашем городе функционирует Еврейское благотворительное объединение Могилевской области «Рахамим», которое активно занимается социальной работой и оказывает помощь пожилым и одиноким. Сегодня мы расскажем о бобруйчанке Наталье Тара, которая нашла свое призвание, и ее подопечных.

На часах 9.30. Начало рабочего дня. Наталья подходит к подъезду дома на улице Октябрьской – здесь живет ее подопечная Галина Кромская, вдова Почетного гражданина Бобруйска, поэта, прозаика, инженера Леонида Рубинштейна. С этой семьей соцработник знакома уже много лет, и каждый приход сюда ей в радость. Радуется визиту и Галина Максимовна, которая недавно потеряла любимого мужа. Для нее это огромные помощь и поддержка. По плану на сегодня у Натальи уборка квартиры, мытье посуды, измерение давления подопечной и, конечно же, задушевные разговоры.

– Самый главный навык соцработника – выслушать пожилого человека. Нужно уметь чувствовать настроение людей, иметь огромное сердце. Им легче морально от того, что я нахожусь рядом, разговариваю с ними, поддерживаю. Ведь одному очень тяжело, – говорит Наталья Тара.

Социальной работой бобруйчанка занимается около 10 лет. Когда появилась такая возможность, сомнений в том, что она с этим справится, даже не возникало. По образованию Наталья художник росписи по дереву, при еврейской общине много лет вела кружки декоративно-­прикладного творчества для детей и пожилых граждан. Так что у нее был навык общения с людьми золотого возраста. К слову, хобби соцработник не оставляет – со своими подопечными она делает различные поделки. Например, к Новому году мастерила с ними символ года – фигурки тигра. В процессе трудовой дея­тельности бобруйчанка прошла многочисленные курсы по социальной работе, получила соответствующие сертификаты. Сегодня для нее профессия, которую когда-то выбрала, – образ жизни.

– У меня на попечении три семьи. К некоторым я прихожу каждый день, к кому-то – пару раз в неделю. Предварительно всегда созваниваюсь, чтобы узнать, нужно ли что-то купить по дороге. Я уже знаю вкусы и предпочтения своих подопечных. К примеру, бабушка любит определенный йогурт, и я иду именно в тот магазин, где он есть. Оплачиваю счета, хожу в аптеку, вывожу людей на прогулку, рекомендую, какую книгу прочесть или какую передачу посмотреть. Когда я болею, очень скучаю по подопечным. Мы поддерживаем связь и вне работы. Люди звонят, интересуются, как мое здоровье, как дела, знают, когда у меня день рождения. Мы уже как близкие люди. У каждого подопечного своя история. Когда кто-то уходит, я очень переживаю, – рассказывает соцработник.

И сразу вспомнит, как летом прошлого года ушел из жизни Леонид Рубинштейн. Наталья Тара тяжело это переживала, ведь знала его уже много лет, была привязана к этой семье, помогала ему и супруге Галине Максимовне по дому. Вместе с ней была первой слушательницей стихов поэта, которыми он так любил поделиться. Теперь на попечении у нее осталась вдова Леонида Ароновича. Галина Кромская души не чает в своем соцработнике и называет ее человеком большого сердца, которое открыто для всех.

– С годами стало трудно себя обслужить. Мы обратились в еврейское благотворительное общество. За нами закрепили Наташу. Мы как-то быстро сошлись, сдружились. Она в доме наводит чистоту и порядок. Я бы три дня убирала, а она все быстро делает. Пропылесосит, пыль протрет, помоет. Заходишь в комнату – так свежо, приятно становится. В таком возрасте пожилому человеку уже очень сложно одному, и то, что приходит соц­работник, – большая помощь. Вообще, это какая-то связь с внешним миром. Ведь сейчас меньше двигаешься, больше находишься дома. Вот Наташа придет, и мы начинаем обсуждать с ней последние новости. Одинокому человеку такое общение очень нужно, – отмечает Галина Кромская.

Однажды в доме Натальи Тара случился пожар. Все имущество сгорело. В этой тяжелой ситуации помощь оказали подопечные, которые откликнулись на ее беду.

– Я очень благодарна всем, кто про­явил солидарность. Я ощутила невероятную сплоченность людей, с которыми работаю. Морально они сильно меня поддержали. Если бы не они, я опустила бы руки, ведь ситуация очень страшная. Ты приходишь, а дома нет…, – вспоминает Наталья.

В том пожаре погибла любимая собака бобруйчанки. Женщина тяжело переживала эту потерю. Но не так давно судьба послала ей сразу двух четвероногих питомцев, одну из собак Наталья спасла от гибели: когда ту сбила машина, выходила и оставила жить у себя, назвав Умкой. А еще у нее две кошки. Своим питомцам она и посвящает свободное время. Еще бобруйчанка занимается дизайном своего дома, который постепенно удалось с большего восстановить. К слову, отец Натальи по образованию столяр-­плотник, от него ей и передались худо­жественные навыки, а средняя сестра – тоже социальный работник.

– Помогать людям, на мой взгляд, – норма для каждого. Социальная работа – не столько профессия, сколько состояние души. Это занятие рождает чувство сопричастности и единения с другими. И это здорово, – подытоживает Наталья Тара.

Отметим, что в Еврейском благотворительном объединении Могилевской области «Рахамим» трудятся 135 соц­работников. На патронажном обслуживании здесь находятся 165 подопечных от 75 лет и старше. Организация работает по различным социальным программам, предоставляя услуги ухода на дому, прокат реабилитационного оборудования, средства личной гигиены и другое для еврейского населения.