Любовь всегда побеждает зло. Вторая большая премьера от Бобруйского центра поддержки семьи «Покрова»

В Святочные дни, кроме музыкальной постановки «Платочек святой Евфросинии», в Бобруйске состоялся ещё один спектакль, наполненный христианскими смыслами. Это «Звёздный мальчик» от Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», где уже второй год действует театральная студия «Благовест». В бобруйском театре им. Дунина-Марцкевича в день премьеры был аншлаг.

На сцене юные актёры рассказали историю о том как из-за зависти злых сил ребёнок королевских кровей был похищен из семьи. Десять лет он воспитывался в скромном, добром семействе дровосеков. Мальчик обладал необыкновенной красотой. Слава о нём была по всему королевству. Его мать, королева, все годы скиталась, искала любимого ребёнка по миру, из-за чего стала похожей на нищенку. Мама и сын встретились случайно спустя много лет разлуки. Мальчик, исполненный презрения к другим людям из-за своего внешнего превосходства над ними, возгнушался матерью. После этого облик юноши стремительно изменился. В ангельской внешности отобразилась злая (в тот период его жизни) внутренняя сущность. Красота и любовь восторжествовали, когда принц раскаялся о причинённой материнскому сердцу боли. В развязке сюжета показали то, что раскаяние было необходимо в большей степени самому мальчику. Мама, обладающая безусловной любовью, той любовью, которой любит всех людей наш безгранично милосердный и добрый Бог, не переставала любить сына и после его поступка.

Зрителей удивила уверенная игра актёров, пока ещё любителей. У некоторых театралов в финале были слёзы на глазах. Когда вновь зажёгся свет в зале, для исполнителей раздались громкие аплодисменты, им вручили много цветов.

С завершающим словом к присутствующим обратился клирик Бобруйской епархии, настоятель домового храма Центра «Покрова» иерей Алексий Поляков.

– Хочется выразить вам, дорогие родители, благодарность за таких прекрасных детей, и сказать пару слов о том, чтобы вы не забывали, что в нашей с вами жизни всем руководит родившийся Богомладенец. Каждое ваше движение сердца, каждое ваше решение всегда соизмеряйте с тем, как на это посмотрит Христос, – сказал священник, сердечно поздравил всех с праздниками, ещё раз поблагодарил участников и пригласил на праздничные богослужения в храм.

В театральной студии «Благовест» занимается 43 человека. Еженедельно у юных актёров проходит по три репетиции. Руководитель студии «Благовест», автор сценариев, режиссёр-постановщик – актриса и заведующая театром Ольга Матвеева. При подборе материала для постановок руководитель исходит из индивидуальных способностей и талантов, которыми обладает каждый участник студии, а также тем, что откликается в душах детей.

По словам Ольги Матвеевой, детей учат быть настоящими актёрами, которые не просто произносят заученные фразы в нужных местах. «Для того, чтобы дети более органично играли, я объясняю каждому ребёнку значение каждой фразы, которая звучит в спектакле, и звучит там не просто так», – рассказала режиссёр.