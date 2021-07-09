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«Любой чиновник работает для людей». Главу администрации Ленинского района проводили на заслуженный отдых

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«Любой чиновник работает для людей». Главу администрации Ленинского района проводили на заслуженный отдых

/Будет дополнено и обновлено/.

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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