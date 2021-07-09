«Любой чиновник работает для людей». Главу администрации Ленинского района проводили на заслуженный отдых
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Фотографии: Виктор Чабан
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