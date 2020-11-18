Любителя «клубнички» привлекли к уголовной ответственности и лишили техники за открытый доступ к своей странице в соцсети

В интернете каждый ищет свое: фильм, музыку, новости, прогноз погоды. Дмитрий Кувшинников (имя и фамилия изменены) всего этого не искал. Его интересовали материалы куда менее замысловатые. Сидя вечерами за компьютером, мужчина просматривал порнографические ролики, а те из них, которые особенно понравились, вносил в доступную для любого пользователя соцсеть на свою страничку в раздел «Мои видеозаписи». Доступ к своему профайлу он не ограничивал, дабы и посетители его странички также смогли «насладиться творениями порноиндустрии».

- Посетили страничку и работники соответствующего подразделения милиции, призванного выявлять преступления, связанные с распространением порнографических материалов в сети Интернет, - рассказала помощник прокурора Бобруйска Алина Исакова. – Приговором суда «любитель клубнички» признан виновным в совершении преступления (ч.2 ст.343 УК РБ -хранение с целью распространения и распространение порноматериалов с использованием интернета), в соответствии с которой ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. С учетом раскаяния, положительных характеристик с места жительства и работы, а также отсутствия судимостей, суд счел возможным применить к мужчине положения ч.1 ст.77 УК РБ, отсрочив исполнение наказания на 1 год. Также суд конфисковал принадлежащую Кувшинникову компьютерную технику, как средство совершения преступления.

По словам мужчину, он был удивлен, что такие невинные, на его взгляд, действия влекут уголовную ответственность.

- Хранение с целью распространения, распространение, рекламирование, трансляция и т.д. материалов порнографического содержания с использованием глобальной сети Интернет образуют состав преступления. За него предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы либо ее лишение на срок от 2-х до 4-х лет, - напомнила Алина Исакова.

Совершение аналогичных действий с порнографическими материалами, на которых изображены заведомо несовершеннолетние, влечет еще более строгую и безальтернативную ответственность - лишение свободы от 3-х до 8-ми лет со штрафом или без него. При этом, совершение вышеописанных действий повлечет не только наказание, но и конфискацию используемой при этом техники.

- Если уж кто-то так нуждается в сохранении в своих папках в соцсетях полюбившихся им вышеупомянутых роликов и фотографий, то доступ к ним кого бы то ни было следует закрывать, - резюмирует собеседница.