Любите блюда из KFC? Встречайте новые акции ресторана!

KFC - это международная сеть ресторанов общественного питания, основу меню которого составляют блюда из курицы.

Рестораны KFC стали полноценной сетью уже в 50-х годах 20 века, но и до настоящего времени являются одними из самых посещаемых в мире!

KFC регулярно радуют своих посетителей вкусными блюдами, а также - выгодными предложениями.

Есть повод заглянуть и в белорусские KFC!

До 18 февраля будут действовать специальные цены на Баскет Дуэт:

9.90 рублей вместо 16.70 рублей.

В Баскет дуэт входят: сочные кусочки курицы (2 ножки), обжигающе острые крылышки (4 штуки), нежнейшие стрипсы (4 кусочка) и картофель фри.

Для участия в акции необходимо назвать на кассе купон 7070 или же ввести цифры в киоске самообслуживания!

Акция действует во всех KFC Беларуси, кроме KFC Аэропорт, и не суммируется с другими предложениями.