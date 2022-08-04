«Любимую не отдают». Вспоминаем важные акценты Послания Президента к белорусскому народу

Ровно два года назад - 4-го августа 2020-го - за 5 дней до президентских выборов Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию на фоне жуткой пандемийной паники, в разгар политической вакханалии, когда во всю были запущены процессы организации попытки государственного переворота.

Это Послание помнят все. Именно тогда впервые прозвучало знаковое «Любимую не отдают». И были расставлены многие акценты.

Жаль, услышали их тогда далеко не все. Публикуем лишь некоторые цитаты, чтобы напомнить о самом важном.

«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций, причем разными методами. Не брезгуют ничем, вы это наблюдаете».

«Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами Америки, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету».

«Вдумайтесь: более трети государств вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку – и планета взорвется».

«Мы прожили четверть века не впустую, не зря, нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями, а в трудную годину стали донором безопасности для нашего европейского дома».

«Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей».

«По многим позициям знак "Сделано в Беларуси" уже работает как лучшая реклама, особенно в отношении продуктов питания. При этом весь период президентства меня упрекают за излишнее внимание к селу. Почему-то некоторые думают, что полная продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания на 6 миллиардов долларов упали нам с неба».

«Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке».

«С такими подходами мы бы никогда не построили социально ориентированное государство, государство, которое всегда протянет руку любому, кто реально нуждается в помощи. Для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики. Добросердечность, сострадание, справедливость – это, если хотите, генетический код белорусов. В этом вся наша душа, наша вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели – заботе о людях».

«Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране, интересное, очень разнообразное поколение.

Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены ”иные мнения“, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали».

«К счастью, почти всегда, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не "сжигал" родительский дом. Чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелище».

«Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодежи».

«Никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну».

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали, но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии».

«Мы родные люди. Мы, белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи, мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте сюда "ядерного оружия", не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

«Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли, и нам завидовали. Почему? Потому что от Президента до крестьянина мы были единым целым».

«Я не святой, у меня есть все: и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете – на что я пойду, а на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое. Все остальное забудьте».