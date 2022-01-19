Любимая профессия от отца к сыну. 19 января – День спасателя

Когда дети выбирают профессию родителей, когда из поколения в поколение передаются профессиональные секреты, уважительное отношение к труду, преданность делу, которым занимаешься на совесть, это всегда особо ценится. Династии – гордость любого коллектива. Тем более коллектива спасателей-­пожарных, где час­то сталкиваются с опасными ситуациями в повседневной работе и без надежных, честных, ответственных отношений с коллегами не обойтись.

В профессиональный праздник давайте познакомимся с династией Спицыных. Отец Андрей Анатольевич – замес­титель начальника пожарного аварийно-­спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» по оперативно-тактической работе. Сын Станислав Андреевич – начальник караула в пожарной части №1. А первым в их семье пожарным, основателем династии, был Анатолий Николаевич, который стоял у истоков создания пожарной службы на Белорусском шинном комбинате.

– Он был первым начальником профессиональной пожарной охраны, организовывал наш отряд, поэтому для меня было принципиально работать именно на объектах «Белшины», – рассказывает Андрей Спицын. – Представляю, как бы радовался и гордился мой отец (он ушел из жизни, когда Стас был еще школьником), если бы узнал, что внук тоже выбрал профессию спасателя. Для отца пожарная служба была родным домом и смыслом жизни. Я это видел с самого детства, когда прибегал к нему в отряд и часто проводил там время.

После армии Андрей Анатольевич, прислушавшись к совету родного человека, в 1995 году пришел работать в ПАСО №7. Получил образование заочно в Минске (поступал в Высшее пожарно-техническое училище, а оканчивал уже Командно-­инженерный институт МЧС). Постепенно из обычного бойца «вырос» до начальника караула, затем был оперативным дежурным и вот уже 17 лет является заместителем начальника отряда. В марте Андрей Анатольевич собирается выйти на пенсию: говорит, за 26 лет в службе МЧС «отработал свое сполна».

Станислав Спицын стал спасателем в 2013 году, заочно окончил в Гомеле филиал Университета гражданской защиты МЧС. Начинал в бобруйской пожарной час­ти №1 бойцом, а с 2019 года он начальник караула. На выбор профессии, конечно же, повлияли отец, семья, династия. С самого детства Стас много времени проводил с папой в пожарных частях, поэтому знал не только по рассказам, но и видел изнутри работу и быт спасателей. С того времени остался у него в памяти специ­фический запах. «Может, это смесь дыма, пота и солярки. Даже когда сейчас домой приношу форму постирать, она пахнет все равно по-особенному. С детских лет и до сих пор этот пожарный запах ничуть не изменился», – признается Станислав.

– Не знаю, помнит сын или нет, но когда он маленький был и приходил в часть, всегда хотел попробовать «пожарного» супа. Караул в отряде большой был, почти 20 человек. Готовили обед на всех. Стас так хотел поесть супа вместе со всеми бойцами на кухне! – с улыбкой вспоминает Андрей Анатольевич.

– Вы чему-то учили сына как наставник?

– У него своих наставников хватает. Но если нужно что-то подсказать, дать профессиональный совет, никогда не отказываю. Хотя дома, в семье стараемся на рабочие темы не общаться. Зачем? Если есть какая-то проблема или случилось грандиозное событие, тогда, конечно, обсудим вечером. У каждого свои обязанности, немного сфера деятельнос­ти отличается. У Стаса боевая – пожары тушить, людей спасать, а у меня сейчас больше такая кабинетная работа. Но всякое бывает: приходится и на пожары выезжать.

– Какие черты характера у вас похожи?

– Мы, наверно, вообще очень отличаемся, мы разные. Могу сказать, что отец такой целеустремленный, ответственный за каждую мелочь, дотошный в делах, – замечает Станислав.

– Стас больше пошел в моего отца, своего деда: и внешне похож, и по характеру. Меня сильно радует, что сын очень серьезно и ответственно относится к рабочим обязанностям. Причем не только к непосредственным, но и к дополнительным, не жалея личного времени. Станислав в Бобруйском ГРО ЧС оказывает платные услуги, испытывает противопожарные лестницы, поэтому, если надо, по служебным вопросам идет и перед сутками, и после суток на дежурстве, – отметил Андрей Анатольевич.

– А что делать, если не знаете, как поступить в сложной ситуации?

– В любой сложной ситуации главное – не терять самообладания, – уверен Андрей Спицын.

– Есть же товарищи, которые всегда поддержат. На работе коллектив у нас дружный, сплоченный, хватает опытных людей как со стороны офицеров, так и среди бойцов, которые могут помочь в любой сложной ситуации, – отвечает Станислав.

– Семья в вашем представлении?

– Семья – это всё, по крайней мере, для меня. Это надежный тыл. Это самое главное в жизни. Дом – место, куда всегда возвращаешься с радостью, – говорит Спицын-старший.

– Родительская семья – это поддержка, помощь, забота. Приятно возвращаться с работы в уютный дом к любящим маме с папой, – мнение Станислава.

– Жена Татьяна постоянно интересуется пожарной обстановкой, тревожится и переживает за нас (сначала за меня, теперь еще и за сына). Но в семье нами гордятся, конечно. Мы же жизни спасаем, – добавляет Андрей Анатольевич.

В послужном списке отца и сына не одна спасенная жизнь, много наград и поощрений от руководства, благодарных слов от людей, которым помогли. Но спасатели не очень хотят рассказывать об этом. Для них это привычная повсе­дневная работа, которую нужно всегда выполнять хорошо и профессионально. «Хоть все пожары разные, но схема действий всегда одинаковая, то есть все настолько отточено годами тренировок и рабочей практики. Потушили – спасли – молодцы – проснулись утром, выводы из ошибок сделали – ждем новый пожар», – скромно говорит Станислав.

Из самых запоминающихся случаев для обоих Спицыных – масштабный пожар в мае 2014 года, когда ликвидировали серьезное возгорание на свалке промышленных отходов под Бабино. Горели отходы резины, густой дым шел на город, жара на улице под 30 градусов. Тушили вместе, плечом к плечу, пришлось сутками работать всем пожарным. За годы работы приходилось справляться не только с пожарами, но и с самыми различными чрезвычайными ситуациями. «В момент опасности, когда идешь тушить пожар, сталкиваешься с трудностями в аварийных ситуациях, не думается ни о чем, кроме выполнения работы. Мысли о том, что с тобой могло произойти что угодно, приходят уже потом...» – замечает Андрей Анатольевич.

Из увлечений отца и сына привлекает спорт. Раньше даже играли в хоккей в одной команде. Причем с достойными результатами: к примеру, их команда выиграла первую челлендж-лигу, и в пожарной части №1 висит диплом за 1-е место в 19-м чемпионате Минска по хоккею с шайбой среди любителей. В молодости Андрей Анатольевич активно занимался пожарно-спасательным­

спортом, был капитаном команды, выступал на соревнованиях за сборную области. Принимал участие в областном чемпионате по плаванию среди работников МЧС и занимал 2-3-и места, был в призерах чемпионата республики.

Совместно досуг у них получается проводить редко, только по праздникам. В свободное время Андрей Анатольевич с супругой предпочитают посмотреть хороший фильм. Из любимых – сериал «Ликвидация», который «почему-то никогда не надоедает». Станислав, как и вся современная молодежь, «уходит» в Интернет, общается с друзьями.

– Сама жизнь приносит радость. Можно радоваться каждому прожитому дню, будущему, настоящему, нужно ценить каж­дое мгновение, – считает Андрей Спицын.

Династия Спицыных поздравляет с профессиональным праздником всех коллег и желает здоровья, оптимизма, удачи в работе, понимания близких, счас­тья и любви в семьях!