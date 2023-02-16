Литва с 16 февраля закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Беларусью

С 16 февраля движение грузовых поездов из Беларуси в Литву через пункт пропуска "Стасилай" (с белорусской стороны "Бенякони") будет приостановлено. Такая информация размещена на сайте таможни Литовской Республики.

В сообщении литовской таможенной службы указывается, что данное решение вызвано "повышенной угрозой национальной безопасности Литвы".

Отмечается, что литовская сторона будет устанавливать в пункте пропуска "Стасилай" стационарную систему рентгеновского контроля, это планируется сделать к концу 2024 года.

Движение грузовых поездов, прибывающих в Литву из Беларуси, сохранится через железнодорожный пограничный контрольно-пропускной пункт "Кена".