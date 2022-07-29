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Литовец пытался попасть в Беларусь по недействительному паспорту

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Литовец пытался попасть в Беларусь по недействительному паспорту

Литовец с марихуаной и недействительным паспортом пытался попасть в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В пункте пропуска "Бенякони" пограничники задержали гражданина Литвы. Мужчина пытался попасть в Беларусь с паспортом, в котором не было восьми страниц. Нарушитель объяснил, что знал об отсутствующих страницах, но понадеялся на удачу. По его словам, пограничники Литвы без проблем пропустили его по недействительному документу.

Также в процессе пограничного контроля с помощью служебной собаки у мужчины был найден сверток с веществом темно-зеленого цвета, который литовец спрятал в сигаретной пачке. Это оказалась марихуана.

За попытку незаконного пересечения границы задержанный привлечен к административной ответственности, а за незаконный оборот и перемещение наркотических средств через границу ему грозит до семи лет лишения свободы.

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