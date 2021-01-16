Лисы появились на улицах Петербурга из-за холодов

Лисы появились на улицах Петербурга из-за сильных морозов, животные приходят в город в поисках пищи. Они не представляют опасности для петербуржцев, так как голод - признак отсутствия бешенства у животного, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора города.

"С появлением холодов жители Петербурга стали замечать появление диких животных на улицах города. Специалисты отмечают, что лис на территорию жилой зоны может привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном для зверя доступе или мышевидные грызуны. Важно помнить, что лисица - дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию города Николай Ахматович, отличить здоровое животное от больного бешенством можно по поведению лисы. Здоровая лисица постарается скрыться от человека, не станет первой проявлять агрессию, но и не будет ластиться. Животное с бешенством также не ест и не пьет.

По данным комитета, количество лис, живущих в окрестностях Петербурга, - около ста. "Естественно, они будут периодически выходить к обжитым территориям, к жилым, производственным в поисках еды, потому что тут у них места обитания неразрывно связаны с городской территорией. Понятно, что они селятся в местах, меньше посещаемых человеком, но во время охоты выходят туда, где они не живут, используют эти территории для поиска еды", - сказал Ахматович.

Специалисты ежегодно размещают в местах обитания диких животных прикормку с вакциной от бешенства в Петербурге, и в течение 2020 года вакцины размещались регулярно у мест обитания лисиц. Ахматович отметил, что за последние годы в городе не было зарегистрировано случаев заболевания бешенством.

Ранее в региональных СМИ сообщалось, что очевидцы заметили лисицу в Колпино в Петербурге. Лисицы давно живут в окрестностях Петербурга, на нежилых территориях, но иногда выходят к людям, ища пищу.