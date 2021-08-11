Лионель Месси официально стал игроком “ПСЖ”

Аргентинский форвард Лионель Месси официально перешел во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Один из лучших футболистов мира был представлен в качестве игрока парижской команды. Лионель Месси, которому недавно исполнилось 34 года, с 2003 года выступал в испанской "Барселоне". В ее составе он десять раз становился чемпионом страны, семь раз выигрывал национальный Кубок, восемь - Суперкубок Испании, четырежды - Лигу чемпионов, трижды - европейский Суперкубок и клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины Месси стал вице-чемпионом мира и выиграл Кубок Америки, а в 2008 году завоевал золото Олимпийских игр в Пекине. Кроме того, он многократно признавался лучшим футболистом мира и Европы.

В парижском клубе играет бывший партнер Лионеля Месси по "Барселоне" бразилец Неймар, а также француз Килиан Мбаппе, нидерландец Джорджиньо Вейналдум, немец Юлиан Дракслер, испанец Серхио Рамос, аргентинец Анхель Ди Мария и многие другие звезды первой величины. В первом туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" одолел на выезде футболистов "Труа" со счетом 2:1. Свой следующий поединок парижане проведут 14 августа на своей арене "Парк де Пренс" против "Страсбура", который на старте проиграл у себя дома "Анже" с результатом 0:2.