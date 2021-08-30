Линию по производству топливных пеллет ввели в эксплуатацию в Осиповичском лесхозе

Автоматическая линия по производству топливных пеллет введена в эксплуатацию в Осиповичском опытном лесхозе. Проект был профинансирован с участием Банка развития — по его информации, в течение 2020-2021 годов осуществлялась кредитная поддержка строительства объекта на общую сумму 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Mogilevnews.

Это -- самостоятельно отбираемый Банком развития коммерческий экспортно ориентированный инвестиционный проект, который реализуется в соответствии с Программой развития в Республике Беларусь пеллетных производств, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Реализация проекта позволит Осиповичскому опытном лесхозу вовлечь в хозяйственный оборот отходы лесопиления, создать новые рабочие места. Предполагается, что объем запланированной к реализации продукции (22,8 тысячи тонн индустриальных пеллет в год с выходом на проектные мощности с 2022 года) будет поставляться на экспорт. По сообщению лесхоза, в пеллетном цеху трудоустроено 14 человек. В пеллетном цеху трудоустроено 14 человек. В соответствии с бизнес-планом, вложения в строительство объекта должны окупиться за 9 лет.