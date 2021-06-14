Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями

Лидеры Группы семи (G7) приняли Декларацию Карбис-Бэй о здоровье, в которой пообещали совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем. Полный текст документа был опубликован в воскресенье по итогам саммита "семерки", который прошел в английском графстве Корнуолл.

Декларация получила название в честь одноименного городка, где прошел форум. В обсуждениях документа кроме руководителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также приняли участие лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей.

Одобренный документ включает в себя меры по борьбе с новыми пандемиями, подобными нынешнему распространению коронавируса.

Ключевым положением декларации стало обещание лидеров стран G7 по сокращению времени на создание вакцин от новых инфекционных заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней.

На встрече было подчеркнуто, что именно первые 100 дней с момента выявления эпидемической угрозы имеют решающее значение для того, чтобы изменить ее курс и избежать превращения ситуации в пандемию.