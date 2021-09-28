Лидерами Первенства Республики Беларусь по самбо стали бобруйские спортсмены
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20-22 сентября в Жодино проходило Первенство Республики Беларусь по самбо среди юношей 2004-2005 г.г.р. памяти первого директора БелАЗа Д.И.Сырокваши.
В этих состязаниях принимали участие шесть российских команд и команды городов из всех областей Беларуси.
Две золотые медали завоевали «динамовцы» нашего города, воспитанники тренеров Нонны и Вадима Жуковцов.
В весовой категории до 42 кг чемпионам стал Роман Бандурин, а в весе до 81кг первое место у Ивана Лукашова.
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