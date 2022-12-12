«Лидер года-2022»: два диплома Лауреата конкурса у Бобруйского завода «ТДиА»

Как мы уже сообщали, 9 декабря состоялась VII церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2022».

Бобруйский завод «ТДиА» получил высокую оценку своей деятельности и стал лауреатом в номинации «Производство сельскохозяйственной техники» за выпуск конкурентоспособной продукции, развитие экспортного потенциала и высокую культуру управления. Второго диплома лауреата удостоен малогабаритный трактор «Беларус-622».

Это уникальная модель, мощность которой составляет 62,5 лошадиных силы. Несмотря на кажущимися скромными габариты, ей по силам широкий спектр работ. В комплексе с навесным и прицепным оборудованием она способна выполнить множество задач, начиная от обработки земли, заканчивая уборкой урожая.

Впрочем, лишь аграрной функцией данный трактор не ограничивается. При необходимости его можно применять для уборки городов от снега, мусора, для перевозки грузов. Идеально подходит "Беларус-622" для работ в муниципальных парках, на спортивных стадионах и других коммунальных площадках.

Что интересно, данная модель изначально создавалась под иностранный рынок. Прежде всего, речь о Европейском союзе, что, учитывая зарубежные комплектующие, делало ее эксплуатацию в Беларуси и СНГ нецелесообразной. Однако, учитывая требования времени, предприятие сделало ставку на импортозамещение и не прогадало: и теперь трактор используется во многих странах ЕС, СНГ, Африки, Азии. Получилась отличная универсальная модель.

В целом же, в приоритете Бобруйского забода «ТДиА» – постоянное повышение эффективности производства, совершенствование применяемых технологий, внедрение инноваций и освоение новых рынков сбыта.

Предприятие располагает мощным техническим и технологическим потенциалом, в коллективе трудятся около 2,5 тысяч специалистов высокого класса. Сегодня завод ТДиА выпускает тракторы, способные выполнять весь комплекс сельскохозяйственных, строительных, коммунальных и транспортных работ, а также коммунальную технику, прицепы и навесное оборудование, дисковые колеса и запасные части.

На предприятии ведется работа по организации колесного производства по полному технологическому циклу (это производство дисков колес, сборка обода и диска, окраска и упаковка). Уже внедрена и работает линия по окраске колес с упаковкой готовой продукции. Планируется приобретение технологии и оборудования для выполнения холодной штамповки, сварки и механической обработки дисков колес. Год назад введено в эксплуатацию оборудование для обработки деталей типа «Вал», на котором выполняется полная механическая обработка с минимальными энергозатратами.

Продукция завода пользуется повышенным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие длительное время сотрудничает с Россией (куда направляется 50 процентов экспортных поставок), Украиной, странами Балтии, Польшей, Венгрией, Германией, Болгарией, Казахстаном, Киргизией, Афганистаном, Пакистаном, Египтом, Испанией, Сербией, Вьетнамом. География экспорта постоянно расширяется.

Интерес к технике ТДиА не ослабевает, о чем свидетельствуют визиты делегаций из разных стран, участие в международных выставках и экономических форумах. В этом году руководство предприятия принимало гостей из России, Монголии, Кубы, Мадагаскара.

Поздравляем Бобруйский завод «ТДиА» и его коллектив с заслуженной наградой!