Лидер бобруйской футбольной «Белшины» получил серьезную травму
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В бобруйской футбольной «Белшине» серьезная потеря. До конца сезона выбывает лидер команды Илья Васильев.
В матче 19-го тура чемпионата Беларуси игрок получил травму и больше не сможет сыграть в нынешнем розыгрыше. Сейчас Васильев занимает третью строку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата: с начала сезона он забил 9 голов, а в 18-м туре он был признан лучшим игроком. «Белшина» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице.
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