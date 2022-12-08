Личный прием граждан проведет первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома
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9 декабря с 10.30 до 12.00 личный прием граждан проведет первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Петровна Ляхович в администрации учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница» по адресу: Бобруйск, ул. Гагарина, 34, кабинет главного врача.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 8 (0225) 72-72-68 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
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