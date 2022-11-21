22 ноября с 17.00 до 19.00 личный прием граждан проведет начальник отдела строительства Бобруйского горисполкома Солонович Татьяна Михайловна на базе общественной приемной Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» по адресу: Бобруйск, ул. Минская, 20 телефон 73-46-14. ­