Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская
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19 января года 2022 с 16.00 до 18.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская.
Прием граждан состоится в администрации Ленинского района г.Бобруйска (ул. Советская,78, кабинет №113).
Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-66-32-10.
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