19 января года 2022 с 16.00 до 18.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская.

Прием граждан состоится в администрации Ленинского района г.Бобруйска (ул. Советская,78, кабинет №113).

Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-66-32-10.