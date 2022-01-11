Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская

7 0

Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская

19 января года 2022 с 16.00 до 18.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская.

Прием граждан состоится в администрации Ленинского района г.Бобруйска (ул. Советская,78, кабинет №113).

Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-66-32-10.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »