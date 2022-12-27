Личный прием граждан и юридических лиц проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома

29 декабря с 13.00 до 15.00 личный прием граждан проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Геннадий Иванович Денгалев в Бобруйском горисполкоме по адресу: Бобруйск, пл.Ленина,1, кабинет 211. ­

Курирует вопросы развития строительного комплекса, архитектуры и градостроительства, жилищной политики, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, сбора, переработки, лома и отходов черных и цветных металлов.

­Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 68 00 29 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.