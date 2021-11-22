Льготы в отношении электромобилей

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 года № 29 в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями, классифицируемых кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС (далее – электромобили), на период с 04 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно установлена ставка таможенной пошлины 0% от таможенной стоимости.

Также в соответствии с подпунктом 1. 4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 года № 92 «О стимулировании использования электромобилей» при ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0%.

Данная норма распространяется только на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 года № 490 «О таможенном регулировании» таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов

Таким образом, по 31 декабря 2021 года при ввозе физическими лицами электромобилей таможенные сборы за совершение таможенных операций, таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат.

По материалам Могилёвской таможни