Лев и пума пополнили большую семью могилевского зоосада. Они прибыли в Могилев вместе с двумя енотами-полоскунами и двумя шиншиллами из зоопарка Караганды.



– История львов в Могилеве началась со скульптуры льва в сквере Миронова. Затем символы города украсили автомобильный мост, который соединяет его левобережную и правобережную части в районе Подниколья. К настоящему времени на территории областного центра счет львам в самых различных выражениях превысил десяток.

А сегодня воплощена в реальность еще одна идея – иметь живого льва в большой семье зоосада, которую вынашивали несколько лет. Старт проекту был дан весной текущего года: изучались самые разные варианты приобретения животного. Нашли спонсоров, которые проплатили покупку. Думаю, что новые питомцы станут приятным подарком маленьким могилевчанам, которые любят посещать зоосад, – рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, который лично встречал животных, прибывших из Караганды.

К приезду питомцев в зоосаде серьезно готовились: прошли стажировку специалисты по особенностям ухода и лечения, изучили рацион, подготовили жилье.

– Шиншилл можно будет увидеть только весной, потому что это теплолюбивые животные и до благоприятной для них погоды они будут жить в закрытом помещении зоосада. Для льва подготовлен теплый дом, а пума холодов не боится, но ее жилье представляет собой два домика - летний и зимний варианты. Для енотов-полоскунов также подготовлен специальный вольер, – отметил заведующий учебной лабораторией зоосада Иван Нижников.

Он также обратил внимание на то, что приобрести таких животных с документами не так просто. Специалисты зоосада вместе с председателем Могилевского горисполкома летали в Караганду, чтобы лично выбрать питомцев. Животные были в дороге 6 дней – в небольших по размеру клетках, очень устали. В ближайшие дни они будут окружены особым вниманием специалистов зоосада, что поможет им быстро восстановиться.

https://mogilevnews.by/news/28-10-2021-13-22/75993