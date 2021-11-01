Летом в белорусских здравницах было зарегистрировано только 58 случаев COVID-19

Санатории в Беларуси - безопасные места пребывания и оздоровления в условиях COVID-19 благодаря соблюдению рекомендаций, разработанных специально для этой сферы. Об этом заявил сегодня журналистам на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В период неблагоприятной эпидситуации летом в санаториях выявлялись единичные случаи среди отдыхающих, причем все они были завозные. Они локализованы. Всего было зарегистрировано 58 случаев. И это при том что ежедневно в санаторно-курортных учреждениях находилось около 20 тыс. отдыхающих и около 13,5 тыс. работников, - привел цифры Геннадий Болбатовский. - Санатории работают в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия".

Более 70% персонала на текущий момент вакцинированы, этот процесс продолжается. При этом несмотря на меры, которые принимаются для противодействия распространению ковида в здравницах, отдыхающим не возбраняется выходить за территорию учреждений.

Если в прошлом году средняя заполняемость за 9 месяцев составляла 68%, в этом году - уже 77%. Но она будет ограничена (новые рекомендации подписаны 25 октября этого года) - предусматривается 75%-я заполняемость для обеспечения безопасности пребывания пациентов и соблюдения социальной дистанции.

Средняя стоимость путевок (за койко-день) по итогам года вырастет в рамках прогноза по инфляции - с Br65 - Br70.