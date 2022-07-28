«Лето заканчивается, а почти не был на улице». Сбор на коляску для бобруйчанина Кости Пустошилова продолжается

Константину Пустошилову из Бобруйска 26 лет. Большую часть жизни он борется с тяжелой неизлечимой болезнью – прогрессирующей мышечной дистрофией. Диагноз коварен тем, что мышцы постепенно теряют тонус и слабеют. Несколько лет назад Костя перестал ходить…

Родился он абсолютно здоровым ребенком, рос и развивался, как другие дети. Но в пятилетнем возрасте стало заметно, что мальчик менее подвижен, чем сверстники. У него нарушилась координация движений, ребенок часто падал.

Много сил и средств было потрачено на реабилитацию, но болезнь медленно прогрессировала. К 12 годам Костю перевели на домашнее обучение. Школу он окончил успешно, но продолжить образование не сумел, ведь к тому времени парень уже не мог самостоятельно выйти из дома. Подъем или спуск по лестнице становились невыполнимой задачей.

Болезнь брала свое. Несколько лет назад Костя вовсе перестал ходить. Он сидит в кровати, но без посторонней помощи встать с нее не может. Костю надо буквально нести на руках, чтобы он побывал на свежем воздухе.

«Жаль, лето почти заканчивается, а я всего пару раз был на улице. Печально, конечно, что все время сижу дома. Иногда думаешь, что мог бы пройтись по улице, с кем-то познакомиться, пообщаться, пытаешься встать, но не можешь. Правда, плохие мысли стараюсь гнать прочь, настраиваюсь на позитив, верю в лучшее», – говорит Константин Пустошилов.

Для того, чтобы передвигаться по дому, выбираться на свежий воздух, да и просто обслуживать себя Косте нужно специальное кресло-коляска с электроприводом. Необходимая модель –Caterwil 4wd с комплектующими – стоит около 23 тыс. бел.руб. Самостоятельно приобрести дорогостоящее средство реабилитации семья не может. Поэтому Костя и его мама Елена Леоновна обратились за помощью в «Веру».

Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций удалось собрать более 14 000 бел. рублей. Остаток по сбору составляет 8 797 рублей. Поможем Косте вместе!

Специальная коляска даст ему больше возможностей. Костя вновь сможет обслуживать себя, без посторонней помощи перемещаться, выезжать на прогулки, вести более активную жизнь.