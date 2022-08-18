Летние развлечения жителей Бобруйска начала ХХ века
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В один из теплых летних вечеров вместе с группой «5000 шагов по любимому городу» сотрудники краеведческого музея совершили прогулку-экскурсию «Летние развлечения жителей Бобруйска начала ХХ века». Перенеслись на сто с лишним лет назад. Прогулялись по центральным улицам, прошлись по дорожкам городского сада. Теперь участники прогулки просят продолжения.
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