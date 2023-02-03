Лесохозяйственные учреждения Беларуси превысили план санитарных рубок более чем в два раза

Лесохозяйственные учреждения Беларуси в 2022 году провели санитарные рубки и уборку захламленности на 35 тыс. га площадей. Об этом на пресс-конференции рассказала консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Анастасия Гурина, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2022 год лесохозяйственные учреждения отрасли провели санитарные рубки и уборку захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, а также на территориях, которые прилегают к местам отдыха и площадкам вдоль автомобильных дорог, потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям, на общей площади 35 тыс. га. Это в 2,2 раза больше запланированного (плановый показатель составлял 16 тыс. га), - рассказала Анастасия Гурина.

Также лесохозяйственные учреждения провели уборку отходов на площади 8 тыс. га при плановом показателе в 7 тыс. га.

"Так, по состоянию на 1 января 2023 года все запланированные работы по наведению и поддержанию должного порядка в лесном фонде выполнены в полном объеме. Рубки промпользования выполнены на площади 21 тыс. га, из которых рубки ухода за лесом осуществлены на площади 9 тыс. га, выборочные санитарные рубки - на 12 тыс. га. Прочие рубки выполнены лесохозяйственными учреждениями на площади 29 тыс. га, из них сплошные санитарные рубки - на площади 1 тыс. га и очистка леса от захламленности - на площади 28 тыс. га", - отметила консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза.

По ее словам, для проведения рубок и очистки леса от захламленности лесохозяйственные учреждения широко привлекали местное население, а также топливноснабжающие организации в целях заготовки ими дровяной древесины.