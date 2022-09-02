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Происшествия

Лесной пожар тушили в Бобруйском районе

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Лесной пожар тушили в Бобруйском районе

Сообщение об обнаружении лесного пожара на землях ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» возле д. Макаровичи Бобруйского района поступило спасателям 1 сентября в 4.30.

По информации МЧС, для его ликвидации задействовались 11 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 9 работников МЧС.

Пожар ликвидировали в 11.20. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 6,4 га.

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