Лесхозы на елочных базарах продали более 83 тыс. новогодних деревьев

Лесхозы продали 83 121 новогоднее дерево с момента открытия елочных базаров, сообщили в пресс-службе Минлесхоза. Наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области, здесь реализовано чуть более 22 тыс. елей и сосен.

В ведомстве отметили, что помимо срубленных новогодних деревьев лесхозы предлагают также новогодние букеты и деревья в кадках (ели, сосны, пихты). Так, по состоянию на 29 декабря продано около 2 тыс. новогодних букетов и столько же новогодних деревьев в кадках.

Первые елочные базары в стране открылись 19 декабря, однако массовая торговля развернулась на 2-3 дня позже. Наибольший спрос на традиционные атрибуты праздника лесхозы прогнозируют в предстоящие дни - 29-31 декабря.

В пресс-службе напомнили, что на сайте ведомства можно ознакомиться с перечнем елочных базаров в областных городах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.

В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м - Br10, от 1 м до 2 м - Br12, от 2 м до 3 м - Br17. "При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона, в отдельных точках продаж может быть как ниже, так и выше среднереспубликанской. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по наиболее выгодным ценам. В преддверии новогодних праздников лесохозяйственные учреждения организовали торговлю более чем на 1,1 тыс. торговых точках. Елочные базары работают во всех регионах страны", - рассказали в пресс-службе.