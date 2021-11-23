Лесхозы Беларуси с начала года отгрузили населению более 1 млн куб.м дров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"За январь - октябрь лесохозяйственные учреждения страны реализовали населению 1 млн 60 тыс. кубометров дров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос на дрова наблюдался в Минской и Гомельской областях. Здесь за 10 месяцев населению было реализовано 295 тыс. и 267 тыс. кубометров дров соответственно", - рассказали в пресс-службе.

Отгрузки дров продолжаются и сегодня. С начала ноября только лесхозы обеспечили дровами почти 17 тыс. семей.

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