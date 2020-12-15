Лесхозы Беларуси к новогодним праздникам намерены продать более 150 тысяч деревьев

Более 150 тыс. деревьев намерены продать лесхозы Беларуси к новогодним праздникам, сообщил сегодня журналистам начальник отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич.

"В целом по стране планируется реализовать не менее 150 тыс. хвойных деревьев. На сегодня организовано более 1,1 тыс. торговых площадок, где можно купить нашу продукцию. Работать елочные базары будут во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. Торговые точки в Брестской и Витебской областях откроются уже с 19 декабря, в Гродненской - с 20 декабря, в Минской - с 21 декабря, в Гомельской и Могилевской - с 23 декабря", - рассказал Виталий Бондаревич.

Минчане смогут приобрести деревья по государственным ценам только в двух местах: в ГЛХУ "Минский лесхоз" по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре по адресу ул.Притыцкого, 146, где торговать продукцией будет Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

По словам начальника отдела, в населенных пунктах с числом жителей более 30 тыс. будут продавать деревья в кадках. При этом каждому покупателю подарят инструкцию по уходу за атрибутом праздника. "На наших елочных базарах достаточно широкий ассортимент с учетом спроса населения. Выбор с каждым годом расширяется. Так, в прошлом году к основным позициям - ели европейской, ели колючей, сосне обыкновенной - добавилась ель сербская, а в этом - пихта Нордмана", - отметил он.

Виталий Бондаревич добавил: по инициативе Министерства лесного хозяйства третий год будет проводиться республиканская акция "Сохраним символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предложат белорусам купить новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, чтобы затем сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве. "Кроме того, после праздников граждане смогут вернуть отработанные деревья в ближайшие лесничества для дальнейшей переработки. Тем самым белорусы поддерживают благоустройство своей малой родины и участвуют в том, чтобы сохранить природные ресурсы планеты", - заключил он.