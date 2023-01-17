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Экономика

Леонид Мартынюк посетил Бобруйск

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Леонид Мартынюк посетил Бобруйск

Устойчивая работа промышленности в нынешних условиях – залог здоровой экономики и процветания государства. Таким мнением поделился помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид МАРТЫНЮК, посещая 17 января ОАО «БЗТДиА».Как отметил инспектор, сегодня промышленный комплекс работает в новых условиях, и предприятиям необходимо адаптироваться к ним.

– Подчас новые реалии заставляют предприятия принимать какие-то кардинальные решения, которые позволят устойчиво работать и платить достойную заработную плату сотрудникам. Поэтому изучение и мониторинг работы предприятия может помочь принять такие решения на республиканском, областном уровнях – с целью нормального функционирования промышленного комплекса Республики Беларусь, – подчеркнул Леонид Мартынюк.

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