Легкой службы, призывники! В Бобруйске прошла отправка новобранцев на срочную военную службу

24 октября в Вооруженных Силах началась отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в октябре-ноябре планируется направить около десяти тысяч человек.

Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек.

Призыв граждан на срочную военную службу в августе-ноябре 2022 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2022 г. № 227.

Отправка нового пополнения в войска с областных (Минского городского) сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные Силы – по 4 ноября, другие войска и воинские формирования - по 30 ноября 2022 года.

По информации Министерства обороны Республики Беларусь. Фото Виктора ЧАБАНА.