Легкой службы, призывники! В Бобруйске прошла отправка новобранцев на срочную военную службу
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Сегодня, 27 октября, в 4 утра из Бобруйска отправились около 20 призывников.
24 октября в Вооруженных Силах началась отправка граждан Республики Беларусь, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в октябре-ноябре планируется направить около десяти тысяч человек.
Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек.
Призыв граждан на срочную военную службу в августе-ноябре 2022 года осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2022 г. № 227.
Отправка нового пополнения в войска с областных (Минского городского) сборных пунктов страны продлится: в Вооруженные Силы – по 4 ноября, другие войска и воинские формирования - по 30 ноября 2022 года.
По информации Министерства обороны Республики Беларусь. Фото Виктора ЧАБАНА.