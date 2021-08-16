Легкоатлеты Бобруйского ГРОЧС – лучшие в области

В Могилеве прошли областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди работников Областного управления МЧС.

Команду нашего города представляли 7 работников Бобруйского ГРОЧС: Олег Борсуков, Ксения Тихонова, Виктор Ковалев, Владимир Цирибко, Владислав Артемов, Александр Кисленок, Кирилл Герасимович.

Чемпионат включал в себя следующие дистанции: для руководителей подразделений и их заместителей – 1000м., девушкам также необходимо было преодолеть расстояние 1000м., такая же дистанция была для мужчин свыше 40 лет, еще трое от команды бежали расстояние в 3000м., и один участник из команды преодолевал пятикилометровую дистанцию.

В соревнованиях приняли участие 24 команды (более 100 спортсменов). В упорной борьбе за лидерство первыми в областных соревнованиях в общем зачете стала команда Бобруйского горрайотдела.

Также в личном забеге среди руководителей и заместителей 3 место у Олега Борсукова, заместителя начальника Бобруйского ГРОЧС.

Спасатель из Бобруйска Кирилл Герасимович занял второе место на дистанции 5000 метров.