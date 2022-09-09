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Спорт

Легкоатлетический забег «За единую Беларусь»

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Легкоатлетический забег «За единую Беларусь»

7 сентября в парке культуры и отдыха состоялся легкоатлетический забег «За единую Беларусь!». Он был приурочен к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занял особое место в праздничном календаре современной Беларуси, олицетворяя воссоединение Западной и Восточной Беларуси, разделенной в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.

Восстановленное в 1939 году единство территории страны, семей, белорусского народа в целом позволило Беларуси вместе со всем советским народом выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе.

В легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!» приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов технологического колледжа.

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