7 сентября в парке культуры и отдыха состоялся легкоатлетический забег «За единую Беларусь!». Он был приурочен к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занял особое место в праздничном календаре современной Беларуси, олицетворяя воссоединение Западной и Восточной Беларуси, разделенной в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.

Восстановленное в 1939 году единство территории страны, семей, белорусского народа в целом позволило Беларуси вместе со всем советским народом выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе.

В легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!» приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов технологического колледжа.