Легкоатлетический забег «За единую Беларусь»
10 0
7 сентября в парке культуры и отдыха состоялся легкоатлетический забег «За единую Беларусь!». Он был приурочен к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занял особое место в праздничном календаре современной Беларуси, олицетворяя воссоединение Западной и Восточной Беларуси, разделенной в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.
Восстановленное в 1939 году единство территории страны, семей, белорусского народа в целом позволило Беларуси вместе со всем советским народом выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе.
В легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!» приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов технологического колледжа.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Легкоатлетический забег «За единую Беларусь»
-
В Бобруйске откроется новый скейт-парк. Рассказываем когда, где и во сколько
-
Школьников зовут на хоккей
-
Главный тренер «Динамо-Шинника»: будем показывать свой хоккей
-
День открытых дверей прошел в ДЮСШ №1. Рассказываем, в какую секцию можно отдать ребенка