Легкоатлетический марафон, посвященный 70-летию со Дня образования подразделений Департамента охраны

Сотрудники Могилевского областного управления и подразделений охраны области не остаются в стороне и участвуют в легкоатлетическом марафоне, посвященном 70-летию со Дня образования подразделений Департамента охраны.

Участниками стали как профессиональные бегуны, так и любители и просто патриоты своей страны.

Маршруты забегов пролегают через территории, ландшафты, связанные с событиями, имеющими историческую, научную или иную культурную ценность.

Необходимо отметить, что наши сотрудники активно участвую в набирающих с каждым годом популярность полумарафонах, марафонах и благотворительных забегах, проводимых в нашей республике, которые не только испытывают скорость и выносливость участников, но и пропагандируют здоровый образ жизни и спорт как норму жизни, продвигают здоровье как наиболее важную жизненную ценность.