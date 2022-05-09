Легкоатлетическая эстафета на призы «БЖ» удалась

70 команд и 700 участников бежали "Навстречу победе". Лучшие в коммандном и личном зачетах были поощрены призами от газеты с вековой историей. Электрочайники, часы и книги о родном городе. Адреналин, дух соревнования, улыбки и, конечно же, победа. Все это уже добрая традиция города, которому в этом году исполнилось 635 лет.