Легенде бобруйского футбола Эдуарду Градобоеву 50!

Сегодня самый титулованный бобруйский футболист, который вместе с командой завоевал золотые, серебряные, бронзовые медали чемпионатов страны, три Кубка Беларуси, Эдуард Градобоев отмечает свой 50-летний юбилей. А накануне легендарный спортсмен ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Эдуард Владимирович, ваши первые шаги на футбольном поле?

– Пожалуй, как и у всех. В детстве, которое прошло в Гомеле, мы с братом очень любили футбол. Любовь к этому виду спорта нам привил отец. Сначала гоняли мяч во дворе, позже за старшими друзьями пошли в секцию, в футбольный спецкласc. A профессионально начали играть уже в 16 лет за местный «Гомсельмаш», причем, практически сразу – в «основе».

– Получается, «Гомсельмаш» был для вас «трамплином» перед Бобруйском?..

– Когда пришло время служить в армии, главный тренер «Трактора» – команды бобруйской спортроты – Евгений Петрович Шабуня пригласил нас с братом, и мы с радостью откликнулись. И сейчас я об этом ни капли не жалею. Команда действительно собралась хорошая. Так здесь и остались.

– А свой дебютный матч за «Трактор» помните?

– Это было встреча на выезде с могилевским «Днепром». Нам, молодым армейцам, тогда грозились десять голов забить, а мы возьми, и выиграли 0:1. Все тогда в шоке были, не ожидали.

– Позже в вашей карьере была команда «ФанДОК»...

– Да, в «Тракторе» мы набрались опыта, и в последующем показывали неплохой футбол. Медалей не завоевывали, но 4-5-е места занимали. И болельщиков у команды было немало.

– Кстати, в начале 90-х какая команда вызывала больший интерес у бобруйчан - «ФанДОК» или «Шинник»?

– Кто-то болел за одну, кто-то за другую. В «Шиинике» играли ребята поопытнее, матчи носили более принципиальный характер. А когда на «ФанДОКе» начались проблемы, Геннадий Варакса пригласил нас в «Шинник». По большому счету, тогда объединились два бобруйских клуба. И почти сразу мы вышли в Высшую лигу.

– В 1997 году «Белшина» привезла в Бобруйск свой первый Кубок и «серебро» чемпионата. В 1998 году – «бронза», следующий год – снова Кубок. На ваш взгляд, за счет чего бобруйский клуб находился в топе в конце 90-х?

– Состав команды был хороший. К примеру, не хватало нам хорошего нападающего, но появился в клубе Хлебосолов, и стали получаться завершения атак. Не было тогда оттока футболистов из команды, был костяк. Приходили два-три игрока в сезон, было легко сыгрываться.

– С 1997 года «Белшина» – регулярный участник Еврокубков. Какой матч особо запомнился?

– С софийским ЦСКА. На стадионе десятки тысяч болельщиков, все кричат. Атмосфера потрясающая. Игра была очень напряженной, мы тогда дали бой, но проиграли 1:2.

– Эдуард Владимирович, самые яркие для вас моменты за десятилетнюю карьеру футболиста?

– Никогда не забудутся победа на «Спартаке» над минским «Динамо» со счетом 3:2, когда весь стадион был под завязку, болельщики сидели на заборе, на деревьях, на крышах близлежащих домов. Запомнились все финальные игры розыгрышей Кубков Беларуси, ну, и чемпионство в 2001-м, конечно.

-- Ваши пожелания футболистам нынешним...

– Сейчас для ребят созданы все условия – хорошие поля, футбольные базы... Главное для

них – желание играть и старание в работе.

–...и болельщикам...

– Любите футбол, болейте им. А «Белшина» еще будет занимать призовые места. Поверьте!

Фото Александра Анташкевича и из архива Валерия Алексеева.