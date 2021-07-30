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Культура

Ледовое представление ко всемирному Дню Дружбы прошло в Бобруйске

bobrlife.by 21 0

Ледовое представление ко всемирному Дню Дружбы прошло в Бобруйске

В программе приняли участие именитые и титулованные фигуристы из Беларуси, России, Кипра, Эстонии, Грузии и Украины. Ведущим вечера выступил Олимпийский чемпион Олег Васильев.

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