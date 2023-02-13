Ледостав с полыньями сохраняется на Березине

Почти повсеместно на реках Беларуси отмечается спад уровней воды, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Вилии у агрогородка Стешицы уровень воды опустится ниже отметки выхода на пойму.

"Ледостав с полыньями сохраняется на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах отмечается ледостав и ледостав неполный. Почти повсеместно на реках Беларуси отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см", - рассказали в Белгидромете.

Вода находится на пойме на большинстве рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа, Припяти, некоторых реках бассейнов Немана и Западного Буга. В ряде районов Гомельской области и Мстиславском районе Могилевской области наблюдаются затопления речными водами.

По информации гидрологов, в ближайшие сутки на реках Беларуси будет наблюдаться спад уровней воды, а ледовая обстановка существенно не изменится.