В ближайшие дни на реках Беларуси будет преобладать рост уровней воды, но его интенсивность несколько уменьшится. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Припяти у Петрикова уровень воды превысил опасную высокую отметку. Очистились от ледяных образований Днепр в районе городского поселка Лоев, приток Сожа река Ипуть в районе Добруша и приток Припяти река Случь в районе агрогородка Ленин.

"По состоянию на 24 января ледостав с полыньями, разводьями и закраинами наблюдается на Березине, Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин, Соже на участке Кричев - Славгород и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах отмечается ледостав, ледостав с полыньями, увеличились пространства с открытой водной поверхностью вдоль берегов, наблюдается вода на льду. Выходить и передвигаться по льду сейчас крайне опасно", - предупредили в Белгидромете.

На большинстве рек отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-16 см в сутки, а на большинстве из них вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Березине у Бобруйск на 5 см, притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги на 54 см, Припяти у Петрикова на 1 см и ее притоке реке Птичь у деревни Першая Слободка на 7 см. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Днепра реке Друть у деревни Городище и притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин, до их достижения осталось 3 см и 1 см соответственно.

В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей наблюдаются затопления речными водами.