Лед-убийца: как предотвратить трагедии в зимний период

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. Важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который является источником серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.

Безопасная толщина льда:

для одного человека – не менее 7 см;

для сооружения катка – не менее 12 см;

для совершения пешей переправы – не менее 15 см;

для проезда автомобилей – не менее 30 см.

Правила поведения на льду

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу; петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться. Не стоит отпускать детей одних на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам

Необходимо хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать. Определите с берега маршрут движения. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух. Не выходите на темные участки льда — они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают. Не подходите к другим рыболовам ближе чем на 3 метра. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди). Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед

Самоспасение:

Не поддавайтесь панике.

Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда — под тяжестью тела он будет обламываться.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Зовите на помощь.

Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий.

Если вы оказываете помощь:

Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенности.

За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Будьте осторожны на водоемах зимой! Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Берегите себя!