Лед-убийца: как предотвратить трагедии в зимний период

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. Важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который является источником серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.
Безопасная толщина льда:
- для одного человека – не менее 7 см;
- для сооружения катка – не менее 12 см;
- для совершения пешей переправы – не менее 15 см;
- для проезда автомобилей – не менее 30 см.
Правила поведения на льду
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
- Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
- На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу; петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться.
- Не стоит отпускать детей одних на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
- Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам
- Необходимо хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
- Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.
- Определите с берега маршрут движения.
- Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух.
- Не выходите на темные участки льда — они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают.
- Не подходите к другим рыболовам ближе чем на 3 метра.
- Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
- Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.
- Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
- Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.
- Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).
- Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).
Оказание помощи провалившемуся под лед
Самоспасение:
- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда — под тяжестью тела он будет обламываться.
- Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.
- Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.
- Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.
- Зовите на помощь.
- Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий.
Если вы оказываете помощь:
- Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.
- Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенности.
- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Будьте осторожны на водоемах зимой! Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Берегите себя!