Лауреаты премии «Белорусский спортивный Олимп» Игорь Бокий и Артур Зайцев поделились впечатлениями о награждении

11 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премию «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Среди тех, кто удостоен этой престижной награды, и бобруйчане – Игорь Бокий, легендарный пловец, и Артур Зайцев, тренер серебряной медалистки по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио Ирины Курочкиной. Мы пообщались с земляками и попросили поделиться мнением о награждении, а также предстоящем Референдуме.

Игорь Бокий

– Очень почетно получить премию из рук Президента. Это благодарность за проделанную работу в сфере спорта, оценка твоих достижений. Я горжусь тем, что представлял Беларусь на международной арене. От участия в мероприятии остались только положительные эмоции и впечатления. Отличный прием, концерт. На счет Референдума могу сказать одно: в нем должен принять участие каждый, потому что от этого зависит дальнейшее развитие нашей страны.

Артур Зайцев

– Очень приятно, когда твой труд получает столь высокую оценку. Так вышло, что из семи тренеров, чьи воспитанники завоевали медали в Токио, выбрали именно меня. Наверное, просто везение. На самом деле это успех всей большой команды, которая работала с Ириной Курочкиной на протяжении нескольких лет в период подготовки к Олимпийским играм. Хочу поблагодарить всех коллег. Касательно предстоящего Референдума скажу так: пусть те перемены, которые грядут в обществе, будут только к лучшему.