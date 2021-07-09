Директор бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов стал лауреатом бизнес-конкурса «Человек дела»

В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек дела-2021». Конкурс учрежден в 1996 году издательской группой «Дело (Восток+Запад)» и проводится ежегодно. На 12 номинаций кандидатов выдвигают предпринимательские союзы, министерства и региональные органы управления.

В числе лауреатов конкурса трое представителей директорского корпуса Могилевской области. В номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» лауреатом стал директор УЧПП «КУВО»Владимир Кульбенков, в категории «За успешное применение новых технологий и методов управления» победил директор ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Владимир Кисель, а в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» звание лауреата присуждено директору ОАО «Ольса» Николаю Цыкунову.

Геннадий Александров, mogilevnews.by