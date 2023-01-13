Лаппо проведет 14 января прямую телефонную линию

Прямая телефонная линия с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо состоится 14 января с 9.00 до 12.00. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Свои вопросы и предложения можно задать, позвонив по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.

По материалам belta.by.