Лаппо проведет 14 января прямую телефонную линию
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Прямая телефонная линия с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо состоится 14 января с 9.00 до 12.00. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
Свои вопросы и предложения можно задать, позвонив по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.
По материалам belta.by.
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